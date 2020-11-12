У нас имеется более 500 программ обучения.
Если у Вас остались вопросы, сообщите нам и мы ответим на них.
Кратко о нас!
Портал дополнительного профессионального обучения "Профиль" ведет свою образовательную деятельность с 2015 года. Изначально в нашем учебном
центре было только очное обучение, но проанализировав запросы клиентов в 2017
году нами было принято решение развивать не только очное, но и дистанционное
обучение.
Сейчас в ПДО «Профиль» доступно более 500 различных
направлений обучения.
Обучение у нас – гарантия получения знаний.
Благодаря обратной связи от наших клиентов мы постоянно расширяем и совершенствуем программы обучения.
У нас имеется более 500 программ обучения.
Поможем определиться какие курсы нужны именно Вам.
Обучайтесь так как Вам удобно (очно, дистанционно, экстерном).
У нас есть образовательная лицензия.
Работаем по заключенном договору, все сроки и условия обговариваются.