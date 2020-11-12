Кратко о нас!

Портал дополнительного профессионального обучения "Профиль" ведет свою образовательную деятельность с 2015 года. Изначально в нашем учебном центре было только очное обучение, но проанализировав запросы клиентов в 2017 году нами было принято решение развивать не только очное, но и дистанционное обучение.

Сейчас в ПДО «Профиль» доступно более 500 различных направлений обучения.

Обучение у нас – гарантия получения знаний.

Благодаря обратной связи от наших клиентов мы постоянно расширяем и совершенствуем программы обучения.