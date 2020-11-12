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Статьи / Новости
12.11.2020
Дистанционное обучение первой помощи
21.10.2020
Обучение первой помощи педагогических работников очно
16.09.2020
5 правил эффективного оказания первой помощи
19.03.2020
Тестирование по пожарной безопасности 2020
18.02.2020
Тесты и ответы Ростехнадзор 2020
10.02.2020
​Какие удостоверения должен иметь руководитель в 2020 году
22.01.2020
Как вести журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

Кратко о нас!

Портал дополнительного профессионального обучения "Профиль" ведет свою образовательную деятельность с 2015 года. Изначально в нашем учебном центре было только очное обучение, но проанализировав запросы клиентов в 2017 году нами было принято решение развивать не только очное, но и дистанционное обучение.

Сейчас в ПДО «Профиль» доступно более 500 различных направлений обучения.

Обучение у нас – гарантия получения знаний.

Благодаря обратной связи от наших клиентов мы постоянно расширяем и совершенствуем программы обучения.

Знания.

У нас имеется более 500 программ обучения.

Специалисты.

Поможем определиться какие курсы нужны именно Вам.

Обучение.

Обучайтесь так как Вам удобно (очно, дистанционно, экстерном).

По закону.

У нас есть образовательная лицензия.

Безопасно.

Работаем по заключенном договору, все сроки и условия обговариваются.

Наши лицензии

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